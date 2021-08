BNA coloca em consulta pública projecto de revisão expansão de serviços financeiros

O Banco Nacional de Angola (BNA) colocou em consulta pública o projecto de revisão sobre Expansão de Serviços Financeiros que visa promover a actualização das regras e procedimentos para a contratação e funcionamento dos agentes bancários e potenciar a expansão da rede bancária por todo o País.

De acordo com um comunicado do banco central, o projecto de revisão visa estabelecer as regras específicas aplicáveis às Instituições Financeiras, que pretendam expandir as suas actividades por todo território nacional, mediante a contratação de agentes bancários, incluindo para a actividade de intermediação de crédito, bem como a contratação de agentes de pagamentos.

Os contributos para esta consulta pública devem ser remetidos até ao próximo dia 10 de Setembro de 2021, informa o BNA no seu site na internet.