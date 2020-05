BNA aumenta níveis de inclusão financeira

Segundo o BNA com as novas regras passa a ser possível a abertura de contas para fins pessoais ou comerciais dispensando a apresentação do bilhete de identidade (podendo ser apresentado outro documento de identidade) e/ou o registo junto da Administração Geral Tributária nos termos do Regime Jurídico do Número de Identificação Fiscal, sendo as contas para fins comerciais reservadas aos micro empreendedores com actividade no sector informal. A medida visa aumentar os níveis de inclusão financeira.

Neste contexto, o BNA emitiu um novo Aviso n.º 12/2020, de 27 de Abril que estabelece um regime de “contas simplificadas”, que são contas bancárias destinadas a pessoas singulares, residentes, que não reúnem todas as condições para a sua abertura nos termos da regulamentação então vigente.



Avança ainda o Banco Central angolano que considerando que os pagamentos eletrónicos são um facilitador da inclusão financeira, permitindo transações rápidas, seguras e fiáveis e são cada vez mais utilizados em Angola, o Aviso permite aos micro empreendedores que conduzem a sua actividade no mercado informal através de um ponto fixo de venda ter acesso à utilização de um Terminal de Pagamento Automático (TPA) dedicado, devendo para tal ser portador de um bilhete de identidade e deter uma autorização do órgão competente da administração local para o exercício da sua actividade no referido ponto fixo de venda, por exemplo num mercado municipal.



Aquela instituição adianta também que as vantagens da utilização de um TPA são significativas, oferecem maior comodidade e segurança tanto aos compradores como aos vendedores, reduz os riscos associados à utilização de numerário, nomeadamente as perdas derivadas de extravio, roubo, incêndio ou esquemas fraudulentos, e antes da publicação deste Aviso, apenas estavam acessíveis a empreendedores com actividade no mercado formal.



Trata-se de mais um passo importante para que mais cidadãos possam ter os seus rendimentos mais seguros e reduzindo-se a necessidade de utilização quase exclusiva de numerário nas transacções comerciais que ocorrem em mercados informais regulados pelas administrações municipais.