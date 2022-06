Bitcoin continua a desvalorizar e atinge mínimo de 18 meses

A desvalorização da Bitcoin prossegue, esta quarta-feira, com a moeda digital mais conhecida do mundo a cair para um mínimo de 18 meses, de acordo com a Reuters, numa altura em que as descidas no mercado das criptomoedas não mostram sinais de alívio.

A Bitcoin desceu 6,3%, para 20 715 USD, a cotação mais baixa desde Dezembro de 2020, de acordo com a agência de notícias.

Na terça-feira, recorde-se, a criptomoeda mais conhecida do mercado, manteve a tendência de queda a perder 5,27%, acumulando uma perda de valor na ordem dos 28% na última semana.

A desvalorização aconteceu depois de se saber que a plataforma de negociação e empréstimo de criptomoedas Celsius Network tinha suspendido todos os levantamentos, trocas e transferências entre contas devido às “condições extremas” do mercado.

No entanto, os especialistas lembram que desde sexta-feira (dia 10 de Junho), quando os dados de inflação nos Estados Unidos (EUA) foram divulgados, o que surpreendeu os mercados, a bitcoin perdeu significativamente.