Bitcoin cai abaixo dos 60 mil USD com pressão dos EUA e da China

O preço da bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, voltou a cair abaixo dos 60 mil USD por unidade numa altura em que todo o mercado de criptomoedas vive um novo período de turbulência com a pressão vinda das duas maiores economias do mundo.



"As criptomoedas são a classe de activos a registar o pior desempenho durante a sessão europeia. Os criptoactivos estão a ser pressionados por uma série de factores", começa por explicarHenrique Tomé, Analista XTB.

Uma das causas que precipita as quedas nos mercados de criptomoedas surge dos EUA, depois de o presidente Joe Biden, ter assinado a lei de infra-estruturas no valor de 550 mil milhões USD, que inclui novidades no que diz respeito aos impostos que serão pagos sobre as mais-valias geradas por criptomoedas.