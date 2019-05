Bitcoin a caminho dos 9 mil USD

Há duas semanas, a moeda virtual mais conhecida a nível mundial chegou aos 6.000 dólares, estando a crescer perto de 1.000 dólares semalmente. Já no início de abril esta criptomoeda dava sinais de um possível rally, ao ter disparado 20% e conseguido ultrapassar os 5.000 dólares pela primeira vez desde novembro.

De acordo com o portal CoinDesk, a Bitcoin está a valer, neste momento, 8.772,42 dólares e a Ethereum 267,70 dólares. A ‘cripto’ mais famosa do mundo tem atraído a atenção dos técnicos e das empresas de investimento, tendo mitigado a queda de 74% no ano passado, quando se fixou abaixo dos 4.000 dólares. As estimativas dos analistas apontam para que, nos próximos meses, se possa assistir a uma recuperação a rondar os 20 mil dólares, mas a incerteza em torno do futuro da Bitcoin mantêm-se.

As notícias sobre a recuperação desta moeda virtual surgiram– curiosamente – na mesma altura em que a plataforma global de criptomoedas Binance admitiu ter sido atacada por piratas informáticos. Numa publicação nesta ‘bolsa’, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que houve uma conta invadida por hackers, levando à perda de 7.000 bitcoins, avaliadas em cerca de 40 milhões de dólares (ao preço actual).

A empresa de software de cibersegurança Kaspersky já havia alertado para esta prática de phishing para criptomoedas, em que os hackers tendem a enviar emails como se fossem páginas de intercâmbio ou carteiras. “Por exemplo, pode ser enviado um alerta de segurança que informa que alguém tentou entrar na conta do utilizador a partir de uma outra localização e motor de busca, e tudo o que o utilizador terá de fazer é aceder à sua conta a partir da hiperligação disponibilizada e verificar se está tudo em ordem. A potencial vítima poderá ter, inclusivamente, solicitado este tipo de emails ao site de criptomoedas, pelo que não detectaria qualquer perigo”, alertam os especialistas.