Big Four controlam vírus e donativos com aplicações

Menos de dois meses depois de os primeiros casos de coronavírus no país serem confirmados e os portugueses já podiam contribuir para a contenção do surto através do telemóvel. A par com as operadoras de telecomunicações, as grandes consultoras mundiais reuniram-se com a comunidade científica para criar aplicações que pudessem evitar a propagação do vírus e demonstrar pujança tecnológica num contexto de crise. Muitas têm o nome de um unicórnio por trás: Outsystems.

A Deloitte preparou a resposta à pandemia com uma panóplia de soluções cujo público-alvo é sobretudo as autarquias e decisores. É o caso da CitySynergy, para a gestão operacional das cidades, que organiza informaticamente os serviços de testes à Covid-19 sob a responsabilidade dos municípios, fazendo esses agendamentos e dando à autarquia uma perspectiva em tempo real sobre os casos de contaminação.