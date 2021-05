BIC Seguros cresce 23,6% e arrecada 10,2 mil milhões Kz em prémios

O volume de Prémios Brutos Emitidos pelo BIC Seguros, no exercício económico 2020, situou-se em 10,2 mil milhões Kz, segundo dados do Relatório de Gestão e Contas da seguradora referente à actividade desenvolvida no período em análise, representando um crescimento global de produção de 23,59% face ao período anterior.

Desde valor, 536 milhões Kz foram arrecadados pelo ramo Vida e 9,7 mil milhões Kz pelo ramo não Vida, respectivamente. Consta que nos ramos não Vida, a taxa de crescimento alcançou a taxa de 23,89%, sendo que no ramo Vida o crescimento dos prémios atingiu 18,10% face ao período homólogo.

Em jeito de comparação, refira-se que a companhia, em 2019, arrecadou 454 milhões Kz no primeiro ramo, enquanto no segundo ramo (não Vida) obteve 7,8 mil milhões Kz, numa produção global de 8,325 mil milhões Kz.

A companhia manteve, no ano passado, como observa o documento em análise, a sua quota equivalente a 4,56% do mercado segurador, saltando assim para a quinta posição do ranking das maiores seguradoras em termos de prémios brutos emitidos.

Assim sendo, o resultado líquido do exercício, conforme o Relatório de Gestão e Contas, ficou em 1,1 mil milhões Kz, terminado o ano com praticamente o mesmo resultado líquido do período homólogo.

A administração, lê-se do relatório, propõe, com efeito, que mil milhões Kz do resultado seja aplicado como Transferência para Resultados Transitados e os restantes 115,9 milhões Kz seja constituída Reserva legal da companhia.

Peso da carteira

Em termos de peso, o ramo Saúde teve 40,86% da produção emitada em 2020, seguido da Petroquímica com 19,51% e Automóvel com 13,17% da carteira. Vem a seguir, respectivamente, o ramo Acidentes de Trabalho e multirrisco empresa com 10,85% e 6,11%. O ramo Transportes aparece com 2,10% do peso de toda produção da seguradora.

Em 2020, os custos com sinistros brutos atingiram a fasquia de 5,8 mil milhões Kz (4,2 mil milhões Kz em 2019). Por outro lado, os montantes líquidos de resseguro no ano transacto ficaram em 4,1 mil milhões Kz (4 mil milhões Kz em 2019).

O relatório indica também que a sinistralidade tem se mantido estável e consistente face à realidade do sector a nível do País, registando uma taxa de 55% no global dos ramos não Vida, incluindo um provisionamento muito prudente no que respeita ao ramo Saúde.

O relatório refere ainda que em 2020 e 2019 foram imputados custos ao resseguro de aproximadamente 1,7 mil milhões Kz, valor que inclui cerca de 1,5 mil milhões Kz do ramo Petroquímica do ano em análise e 195 milhões Kz do período anterior.

O auditor independente expressou que as demonstrações do relatório apresentam, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira do BIC Seguros e que o resultado das suas operações estão em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Angola. Por fim, as contas foram aprovadas pelo Conselho Fiscal no seu relatório parecer.