BIC é agora o banco mais “amigo” das empresas

O Banco BIC foi o mais amigo das empresas a julgar pela carteira de crédito inscrita no balancete referente ao primeiro trimestre de 2019. De acordo com o documento contabilístico do banco, durante os primeiros três meses do ano em curso, a carteira de crédito situou-se no valor global de 409,6 mil milhões Kz, liderando, assim, a lista dos cinco maiores bancos privados que mais concedem crédito.

O top cinco dos bancos que mais concedem crédito era liderado pelo Millennium Atlantico há três anos consecutivos. Entretanto, durante os primeiros três meses de 2019 a carteira de crédito do Atlantico fixou-se nos 401,5 mil milhões Kz, 4,4% abaixo da carteira de crédito do BIC.