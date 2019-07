BFA regista quebra de 54% no resultado líquido

O Banco de Fomento Angola (BFA) registou um abrandamento na ordem dos 54,8% nos resultados do primeiro trimestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com contas do Mercado baseados nos balancetes do banco.

No período homólogo o banco registou um resultado positivo de 57,1 mil milhões Kz e no primeiro trimestre de 2019 o resultado do banco fixou-se nos 25,8 mil milhões Kz. Contas feitas, o abrandamento na evolução do desempenho do banco foi de 54,8%.

Contudo, olhando para o histórico dos resultados do banco no primeiro trimestre dos últimos três anos, nota-se claramente que 2018 foi um ano excepcional, com os rendimentos do banco a chegarem a quase 60 mil milhões Kz. Ainda assim, olhando para os balancetes, no primeiro trimestre de 2019 o banco teve um melhor desempenho quando comparado ao resultado obtido no primeiro trimestre de 2017, ano em que registou um resultado de 19,1 mil milhões Kz.