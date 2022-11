BFA lança fundo com aplicações no mercado monetário e de capitais

A Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo ,BFA Gestão de Activos, lançou recentemente o fundo de investimento em valores mobiliários que permite aos investidores efectuar aplicações em oportunidades detectadas no mercado monetário e de capitais.

O fundo fechado, denominado “BFA FLASH”, vai admitir aplicações em acções, obrigações com direito de subscrição de acções, obrigações convertíveis em acções, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de acções.

Também visa a aplicação em títulos de dívida pública; de dívida privada e de participação, bem como activos de curto prazo, nomeadamente certificados de depósito, operações de reporte, papel comercial e bilhetes do tesouro).

O período de subscrições para os investidores termina a 21 de Novembro de 2022 com o valor unitário da Unidade de Participação (UP) 1 000 kz e o montante mínimo para subscrição é de 100 mil kz. A comercialização tem a periodicidade de 180 dias.

O BFA FLASH pretende captar investidores que desejem diversificar as carteiras em moeda nacional com rentabilidade acrescida. Por se tratar de um fundo fechado e com pouca liquidez, adapta-se aos investidores que não prevejam necessidades de utilização dos fundos no horizonte de duração dos Investimentos.

De acordo com o relatório da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), no primeiro semestre, a sociedade BFA Gestão de Activos é a líder na indústria de fundos em Angola, em termos de números de OIC sob gestão, com um total de 14 fundos sob gestão.

Nos primeiros seis meses SGOIC obteve participação de 19% em activo liquido sob sua gestão, com o montante registado de 96,8 mil milhões kz.

Desde a existência no mercado, a BFA Gestão de Activos (GA), já promoveu Fundo BFA Private, Fundo BFA Protecção e Fundo BFA Oportunidades.

O Valor Líquido Global (VLG) da indústria dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC) registou um total de 500,78 mil milhões Kz, no primeiro semestre de 2022, revela o relatório semestral do mercado de valores mobiliários da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), recentemente divulgado.