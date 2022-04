BFA GA lança primeiro fundo negociado na BODIVA

A Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, BFA Gestão de Activos, lançou Quarta-feira, 30 de Março, o primeiro fundo de investimento a ser admitido e negociado no segmento do Mercado de Bolsa das Unidades de Participação (MBUP), com subscrição de até 10 mil milhões Kz.

Trata-se do “BFA Oportunidades XI”, um fundo especial em valores mobiliários fechado que permite efectuar aplicações em oportunidades detectadas à dívida pública angolana e em instrumentos de mercado monetário (em moeda nacional).

O fundo vai permitir a livre transacção de unidades de participação em ambiente de bolsa, como as acções, proporcionando aos participantes uma alternativa de investimento em Kwanzas, diversificando as carteiras com rentabilidade acrescida, lê-se numa nota que o Mercado teve acesso.

Segundo o CEO da BFA GA, Rui Oliveira, o “BFA oportunidades XI” é um teste importante para o mercado (um fundo de cotação diária), não obstante ter dentro da carteira títulos de tesouro, é também um instrumento que fará parte da carteira de investimento das instituições financeiras e de outros investidores.

“É o marcar de um passo importante para o mercado de acções (eventualmente) de termos fundos que já possam investir em acções cotadas em bolsa”, avançou o CEO.

O presidente do Conselho Executivo da BODIVA, Walter Pacheco, que também esteve presente na cerimónia, entende que o fundo representa um novo segmento de mercado, diferente dos anteriores, que permite cliente não BFA investir sem que detenha uma conta bancaria no Banco Fomento Angola.

Segundo ainda o PCE da BODIVA, com a admissão do fundo de Oportunidade XI inauguramos, efectivamente, o segmento de mercado de bolsa e unidade de participação (MBUP), colocando à disposição do mercado mais um instrumento financeiro para que os investidores apliquem as suas poupanças.

Para a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), que esteve representada pelo Administrador Executivo, Emílio Londa, a BFA GA emitindo um título cotado em bolsa contribui para processo de democratização da participação das pessoas no mercado, o que representa uma das principais características do mercado financeiro moderno.

Na ocasião, o administrador da CMC disse que se trata de um marco importante para o lado do supervisor, pois vai diversificar a carteira, atrair mais investidores e criar uma dinâmica positiva por via do qual se poderá alocar melhor os serviços financeiros.

“Desta forma, a economia será financiada de forma eficiente, apoiando o crescimento económico, a criação de emprego e assim caminhar para o desenvolvimento económico”, disse.

Fundos sob gestão

De acordo com o documento da Comissão do Mercado Capitais, sobre a performance da indústria dos Organismos de Investimento Colectivos (OICs) em 2021, a BFA GA é a maior sociedade gestora em termos de número de fundos, totalizando 15 fundos sob gestão.

A gigante da indústria dos OICs conta com activos sob gestão acima dos 196 mil milhões Kz e aproximadamente 12 mil investidores.

Até final do ano passado, a BFA GA ficou na segunda posição, movimentando 108,4 mil milhões Kz com uma quota de 20% do mercado das OICs.