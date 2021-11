BFA contribui com cerca de 100 milhões de euros em lucros.

O Banco de Fomento Angola (BFA) contribuiu com 100 milhões de euros (69,6 mil milhões kz) no lucro de 242 milhões, apurados pelo BPI no terceiro trimestre do presente ano.

De acordo com o relatório do banco divulgado em conferência de imprensa, a partir de Portugal, o contributo do BFA inclui os 40 milhões de euros do dividendo de 2020 e 50 milhões de euros da distribuição de reservas reconhecidas em resultados, segundo o BPI.



O BPI tem 48,1% do capital do BFA desde o início de 2017, após venda de 2,0% à operadora Unitel, na altura, por imposição do BCE, por considerar a supervisão angolana não equivalente à europeia.



Um dado avançado pelo presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, é de que "não diminuiu a pressão do Banco Central Europeu (BCE) para que o banco saia do BFA, mas que não há novidades nessa matéria”.



O BFA é um dos operadores bancários angolanos de maior referência. Possui uma carteira de clientes acima de um milhão de clientes e as agências pelo País são das mais solicitadas. A par dos bancos BIC, BAI, Atlântico e o público BPC são dos que têm mais postos de atendimento pelo território nacional.