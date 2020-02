BFA aumenta contribuição para resultado do Banco BPI

O comunicado acrescenta ter o Banco Comercial e de Investimentos de Moçambique contribuído com 18,7 milhões de euros, uma quebra de 11,1% quando comparado com os 21,1 milhões de euros registados em 2018.

O Banco BPI obteve um resultado líquido consolidado de 327,9 milhões de euros em 2019, valor que reptresenta uma redução de 33,0% face aos 490,6 milhões de euros de 2018, tendo o resultado líquido apurado em Portugal caído 42,0% para 230,2 milhões de euros.

No decurso de um encontro com a imprensa para divulgar os resultados de 2019, o presidente da Comissão Executiva, Pablo Forero, anunciou continuar o Banco BPI a seguir a recomendação do Banco Central Europeu de reduzir a sua participação no capital do BFA mas não tem uma data-limite para o fazer.

O Banco BPI, do espanhol CaixaBank, é dono de 48% do BFA, que tem ainda como accionista Isabel dos Santos.