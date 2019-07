BCP impulsiona bolsa de Lisboa quando os mercados aguardam conclusões da Reserva Federal dos EUA

Os títulos da Galp Energia (1,25%), da Mota-Engil (1,10%), da Navigator (0,45%) e da Sonae SGPS (0,54%) também puxam pelo principal índice bolsista nacional.

Entre as papeleiras, a Altri poderá ser um dos focos dos investidores, visto que após o fecho da sessão vai divulgar as contas do terceiro trimestre. Os analistas do CaixaBank estimam que o lucro líquido tenha chegado aos 33 milhões de euros e que o EBITDA ascenda aos 67 milhões de euros.

“A Altri tem sido uma das acções nacionais mais penalizadas pela incerteza em relação às negociações entre os EUA e a China e às repercussões que esta temática tem na economia da China [que é o maior comprador mundial de pasta de papel]”, lê-se no diário da bolsa do BPI. A Altri negoceia sem variação.

Em contraciclo, destaque para os CTT que continuam em queda depois de a Autoridade Nacional das Comunicações ter decretado uma redução de preços em vigor tendo em conta o incumprimento de requisitos mínimos da qualidade do serviço.