BCP e Altri elevam Bolsa de Lisboa, que segue linha europeia

O principal índice bolsista português, PSI 20, iniciou a sessão desta quinta-feira a valorizar 0,36%, para 5.185,93 pontos, seguindo a tendência das congéneres europeias que abriram a sessão a negociar em terreno positivo, com excepção do espanhol IBEX35.

Das principais cotadas portuguesas, destaque para o BCP que sobe 0,64% para 0,28 euros, após o banco de investimento norte-americano Jefferies ter ontem subido o preço-alvo do título em 45% e recomendar “comprar”.

Também a Sonae Capital cresce 0,82%, para 0,73 euros e a Altri, que valoriza 0,90%, para 6,15 euros. Em terreno positivo está também a Ibersol, que sobe 0,99% para 8,18 euros.

Das cotadas nacionais a negociarem no ‘vermelho’ neste início de sessão destacam-se a Pharol, que desce 0,66%, para 0,15 euros e a Jerónimo Martins que cai 0,68%, para 13,90 euros.

Na Europa as cotadas abriram a sessão a negociarem no ‘verde’, sendo a única excepção o espanhol IBEx35. Na Alemanha, o DAX cresce 0,25%, no Reino Unido, o FTSE 100 sobe 0,01%, o francês CAC 40 valoriza 0,15%, o holandês AEX cresce 0,35%. Em Espanha, o IBEX35 desvaloriza 0,13% e o italiano FTSE MIB sobe 0,51%.

A cotação do barril de Brent desvaloriza 1,14%, com valor de 63,09 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desce 1,2%, para 56,64 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valoriza 0,05%, para 1,12 dólares.