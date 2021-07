BCI solidário faz entrega de donativos

Localizados, respectivamente, no distrito urbano do Sambizanga e no Zango III, o acto enquadra-se nas comemorações do 30º aniversário do banco e visou colmatar as necessidades que os centros enfrentam no dia-a-dia.

Carolina Camilo, funcionária do centro Consolador dos Aflitos, que conta 69 meninas com idades compreendidas entre os dois e 23 anos, destaca que uma das principais dificuldades da instituição tem que ver precisamente com a alimentação.

Para as crianças em idade escolar, fundamentalmente as meninas, nesta fase de férias pedagógicas o passatempo tem sido preenchido com o aprendizado de artes e ofícios, nomeadamente corte e costura, aulas de decoração, culinária e pastelaria.