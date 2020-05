BCI pode ser privatizado este ano

Segundo o MINFIN o cronograma estabelecido para o processo de privatização do BCI, prevê a sua concretização ainda em 2020. O próximo passo do processo centra-se na contratação dos serviços de consultoria financeira e jurídica (Intermediação Financeira).

No entanto, alguns interessados estão já identificados, de salientar a manifestação de interesse apresentada por investidores nacionais e estrangeiros, todos com experiência em mercados africanos.

De acordo com o documento é delega competências à ministra das finanças para a verificação da validade e legalidade de todos os actos inerentes, designadamente Abertura do Procedimento, Constituição da Comissão de Negociação, Aprovação das Peças do Procedimento, Adjudicação das Propostas e Celebração dos Correspondentes Contratos.

Avança ainda que o referido banco é detido pelo Estado, representado pelo Ministério das Finanças, com 98,92% do capital social, sendo o restante repartido pelas seguintes Empresas Públicas: Sonangol (0.19%), ENSA (0,19%), Porto de Luanda (0,19%), TAAG (0,19%), Endiama (0,08%), TCUL (0,08%), Cerval (0,08%), Angola Telecom (0,08%) e Bolama (0,01%).