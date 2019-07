BCE irá comprar 25 mil milhões de euros por mês de dívida da zona euro, estima Goldman Sachs

O Banco Central Europeu (BCE) deverá comprar até 225 mil milhões de euros de dívida de países da zona euro, ao abrigo do novo programa de Quantitative Easing (QE), estima o Goldman Sachs.

O banco norte-americano aponta que as compras de aCtivos do BCE, entre setembro deste ano e julho do próximo ano, se fixem muito acima dos 150 mil milhões de euros esperados aCtualmente pelo mercado e se traduzem em aquisições de 25 mil milhões de euros por mês, segundo o El Economista.

Os países mais beneficiados estão Portugal, Espanha e Irlanda, uma vez que “têm tido um rendimento inferior” face à Alemanha, França ou Bélgica, de acordo com uma nota distribuída aos clientes do Goldman, citada pelo Governo espanhol.

Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Governadores, em julho, o presidente do BCE, Mario Draghi, admitiu que uma descida das taxas de juro de depósitos esteve em discussão, assim como a possibilidade do regresso ao QE.

“Vários membros do Conselho de Governadores referiram a possibilidade de cortes nas taxas de juro, enquanto outros [discutiram] a possibilidade de recomeçar o programa de compra de activos”, disse o presidente do BCE, acrescentando que o prolongamento do forward guidance também foi discutido.