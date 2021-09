BCE deverá anunciar redução da compra de activos em Dezembro

O Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar uma redução do programa de compra de activos, no âmbito da pandemia, em Dezembro, de acordo com os analistas consultados pela CNBC. A expectativa dos analistas é que a decisão seja tomada com base na melhoria económica da zona euro, noticiou à Lusa.

Nos EUA, sublinhe-se, o banco central pode começar a reduzir as suas compras de activos ainda este ano, se a economia continuar na via do pleno emprego, afirmou o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

No seguimento das palavras de Powell, espera-se que um anúncio semelhante na zona euro possa estar para breve.

"O meu palpite é que provavelmente o que vão fazer em Dezembro", disse Gilles Moëc, economista-chefe do grupoAXA Investment Managers, em declarações à CNBC.

O BCE vai reunir-se a 9 de Setembro, mas os analistas acreditam que o BCE vai esperar mais alguns meses antes de decidir o que faz relativamente às medidas em vigor no âmbito da pandemia.