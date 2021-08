BCE: Banca já pagou 10 mil milhões euros em dividendos este ano

Nos primeiros meses de 2021" os bancos pagaram 10 mil milhões EUR em dividendos, anunciou o Banco Central Europeu (BCE). Isto acontece depois de em 2020 ter estado em vigor um 'travão' que não recomendava a distribuição de dividendos por parte das institu ições bancárias .

No seguimento da recomendação do BCE de Dezembro de 2020, os bancos sob supervisão do BCE decidiram pagar dividendos no total de cerca de 10 mil milhões de euros nos primeiros meses de 2021, menos de um terço do valor que os bancos normalmente pagam num ano financeiro normal", diz o BCE em comunicado .

A unidade de supervisão bancária do BCE recomendou que os bancos suspendessem os dividendos em 2020 e, depois, os limitassem até Setembro deste ano, "com o objectivo de reforçar a capacidade dos bancos para absorver perdas e apoiar empréstimos a empresas e famílias", lembra a instituição.

Contudo, no início de Julho, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que, devido à "melhoria das perspectivas económicas", a recomendação contra repartição de dividendos na banca poderá expirar no final de Setembro, admitindo distribuição em Outubro.

"Convidar todos os bancos a suspender os dividendos foi única acção prudente a tomar, mas foi uma decisão difícil", admite agora o BCE.