Barril do Brent ultrapassa barreira dos 56 USD

A meio da manhã de ontem, o preço do barril de petróleo de referência em Angola e na Europa subiu 1,96 por cento em relação ao fecho do dia anterior, para 56,62 dólares, atingindo um máximo em 11 meses no International Exchange Futures.



Apesar da tendência ascendente, ainda existem preocupações sobre a evolução da procura de petróleo e o aumento dos casos de COVID-19 na China, de acordo com analistas citados pela Efe.



A escalada do Brent continua após uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (o grupo OPEP+) realizada no início da semana passada, na qual os membros acordaram num corte coletivo de 1,4 milhões de barris por dia além das quotas previamente estabelecidas.