Bankinter obtém lucros de 1,3 milhões euros até Setembro

O espanhol Bankinter teve lucros de 1.250,6 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2021, incluindo uma mais-valia extraordinária de 895,7 milhões, com os balcões em Portugal a contribuírem com 40 milhões de euros.

O resultado obtido entre Janeiro e Setembro é cinco vezes superior ao obtido no ano passado, muito influenciados pela pandemia da COVID-19, e supera os níveis anteriores.

Em comunicado publicado esta quarta-feira pela Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, o grupo bancário informa que, excluindo a mais-valia da transacção não recorrente da 'Línea Directa', o banco obteve um benefício líquido 354,9 milhões.

Este benefício pode ser comparado com o lucro de 220,1 milhões de euros no mesmo período de 2020 e 444 milhões de euros de 2019, embora este último inclua uma rubrica extraordinária de 57 milhões de euros provenientes da aquisição do EVO Banco.

A 'Línea Directa' era a filial de seguros do Bankinter que entrou na bolsa de valores de Madrid em 29 de Abril último, com 82,6% do seu capital a ser distribuído pelos accionistas do grupo no segundo trimestre do ano.

Fazendo a análise da evolução dos principais rácios, a rendibilidade do capital próprio, ROE, excluindo a mais-valia da Línea Directa, foi de 9,4%, contra 7,1% no terceiro trimestre de 2020, período em que o Banco teve de enfrentar provisões extraordinárias mais elevadas devido à pandemia e à mudança para pior da situação macroeconómica.