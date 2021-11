Bancos disponibilizaram 593,07 mil milhões Kz para atender a 22 novos créditos em Outubro

Em Outubro de 2021 foram desembolsados um total de 22 novos créditos ao sector real da economia, no âmbito do Aviso n.º10/2020, de 03 de Abril, perfazendo um total de 345 créditos concedidos, dos quais 250 com desembolsos efectivos, segundo divulgou esta semana o Banco Nacional de Angola

Em termos de valor financeiro, o crédito concedido corresponde ao total de 593,09 mil milhões de kz (equivalente a 993,44 milhões USD).

O montante desembolsado pelos bancos comerciais até Outubro totalizou 406,43 mil milhões Kz (equivalente a 680,78 milhões USD), representando um acréscimo de 20,39 mil milhões Kz (5,28%) face a Setembro de 2021

Relativamente ao número de novos postos de trabalho, desde a entrada em vigor do Aviso n.º 10, até Setembro de 2021 foram criados um total de 27.500 novos postos de trabalho, com realce à “Indústria de bebidas”, “Indústria alimentar” e “indústria de transformação”, responsáveis por 63,32% do total de novos postos de trabalho.

Quanto ao montante desembolsado por dimensão de empresa destaca-se as Grandes empresas com 189,01 mil milhões Kz (48,70%), seguida das Médias empresas com 166,75 mil milhões KZ (42,96%) e das Micro e Pequenas empresas com 16,91 mil milhões Kz (4,36%) e 15,48 mil milhões Kz (3,99%), respectivamente, desde a entrada em vigor do Aviso

Em termos gerais, até o mês de Outubro de 2021 o montante aprovado pelo sector bancário correspondia a 333,78% do valor mínimo a conceder até o final do ano de 2021, sendo que o efectivamente desembolsado representava 228,73%.

Bancos cada vez mais cumpridores

O número de bancos que cumpriu o limite mínimo de 2,50% do seu Activo Liquido totalizou 17 no período em análise, especificamente o BMA, BCGA, BCH, BCI, BCS, BFA, BIC, SBA, BNI, BPG, BVB, FNB, KEVE, BIR, YETU, VTB e BMF.

Foram aprovados pelos bancos comerciais um total de 345 projectos, correspondendo a 78,41% do mínimo estabelecido, destacando-se 10 bancos que concentram 76,00% dos mesmos, mormente o BAI (31); BNI (26); BIC (22); YETU (21); KEVE (19); SBA (17); BCGA (14); BCS (14); BFA (14) e BMA (12)

Em termos de número de projectos realça-se as Médias empresas com 113 projectos (46,50%), seguida das Pequenas empresas com 64 projectos (26,34%) e das Micro e Grandes empresas com 34 projectos (13,99%) e 32 Projectos (13,17%), respectivamente