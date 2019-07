Bancos diﬁcultam abertura de Conta de Custódia para investidores

A abertura de Conta de Custódia continua a ser apontada pela Unidade de Gestão de Dívida Pública (UGD), como um dos principais constrangimentos associados à operacionalidade do Portal do Investidor (PINV).

Segundo o relatório do PINV referente ao segundo trimestre, a UGD justifica essa compressão pelo facto de a maior parte dos potenciais investidores não possuírem e muitas vezes não encontrarem a devida resposta junto dos seus bancos para a abertura da mesma.

“O constrangimento tem sido dirimido via divulgação da informação sobre o PINV, assim como através de uma melhor comunicação entre as salas de mercado financeiro (direcções que, normalmente, efectuam a abertura da conta de custódia nos mais variados bancos) e a rede comercial, de alguns bancos”, lê-se no documento. Apesar dos constrangimentos, de acordo com o Relatório do PINV concernente ao II trimestre de 2019, o volume de captação de Títulos do Tesouro ascenderam em cerca de 2,66 mil milhões Kz, dos quais, 1,82 mil milhões Kz foram emissões de Bilhetes do Tesouro (BT´s) e pouco mais de 840,49 milhões Kz referente as Obrigações do Tesouro (OT´s) (Ver infografia).

Quantidade de contas abertas

De acordo com os Relatórios mensais da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), nos primeiros seis meses do ano, foram abertas cerca de 1 125 contas de custódia com destaque para o mês de Março, período em que se registou a maior abertura, isto é, 245 contas.

Já para o mês de Junho, os números se fixaram nos 146, a mais baixa até ao momento. Contas feitas, em termos globais, o mercado de dívida conta actualmente com cerca de 7 879 contas de custódia abertas.

Vale também destacar que, nem todos os bancos a operarem no sistema bancário nacional, são agentes de intermediação. Entretanto, dos 26 bancos existentes, apenas 18 são agentes de intermediação para a negociação de Títulos do Tesouro, enquanto que outros apresentam algumas dificuldades para esse tipo de actividade.

Entende-se como conta de custódia, uma conta de registo individualizado que identifica os titulares dos títulos ou outros instrumentos financeiros registados na Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA).

Assim sendo, a actividade de custódia é essencial para transmitir confiança ao mercado, garantindo que os títulos ficarão seguros e serão devolvidos correctamente quando o investidor o solicitar. Já os agentes de intermediação, tal como os bancos comerciais, têm a responsabilidade de transferir recursos dos agentes económicos superavitários, para os agentes económicos deficitários.