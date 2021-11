Bancos debatem o papel do sector na recuperação da economia nacional

A Associação Angolana de Bancos (ABANC) realiza no próximo dia 17 de Novembro, o quinto Fórum de Economia e Finanças, tendo como tema central “O Papel dos Bancos na recuperação Económica de Angola”.

A mesa redonda que vai discutir o tema será moderada por Marco Souto, representante residente do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os Presidentes do Econselho Executivo dos bancos Angolano de Investimento (BAI), Luís Lélis, Comercial do Huambo (BCH), Natalino Lavrador, e do banco de Fomento Angola (BFA), Luís Gonçalves, bem como o Administrador Executivo do Banco Yetu, são convidados a debater o tema.

José de Lima Massano, Governador do Banco Nacional de Angola (BNA) abre o evento e Maria Uni Baptista, Presidente da Comissão de Mercado de Capitais (CMC) encerra.

O Evento contará com a apresentação das “assimetrias no acesso à banca digital e da inclusão financeira – os benefícios e constrangimentos para uma maior inclusão financeira em Angola com base na experiência em África”, que será apresenta por Nikki Kettles da Finmark Trust (fundo independente sem fins lucrativos com o objetivo de fazer com que os mercados financeiros trabalhem para os pobres, promovendo a inclusão financeira e a integração financeira da região da SADC.

Barbara Patow e Patricia O´Connor, ambas da Financial Services Volunteer Corps, FSVC, (organização norte-americana que promove o desenvolvimento econômico por meio do fortalecimento dos setores financeiros nos países em desenvolvimento) abordarão o tema “FATF e avaliação Mútua-impactos sobre o sector bancário”.

O evento acontece numa altura em que a consultora Fitch Solutions reviu em baixa a previsão de crescimento para os empréstimos bancários em Angola, estimando um aumento de 2,5% este ano e 6,2% em 2022, privilegiando o setor privado.

“Prevemos que depois de uma contração de 2,4% em 2020, os empréstimos dos bancos aos clientes em Angola cresçam 2,5% em 2021 e 6,2% em 2022, o que é uma revisão em baixa face aos 4,5% e 8,2%, respetivamente, previstos anteriormente”, lê-se num comentário à situação da banca em Angola.

No último fórum da Economia de Finanças da ABANC, os bancos abordaram o tema “Gestão do risco e o impacto do processo de equivalência de supervisão nos bancos em Angola”, realizado em Novembro do ano passado.

Na nota, a Fitch diz também esperar que a banca “mude o foco do sector público para o sector privado neste e no próximo ano” e aponta que a rentabilidade do setor deve melhorar nos próximos trimestres.

Os números da contribuição da banca no Aviso 10

Últimos dados do Banco Central, apontam que até Setembro deste ano os bancos comerciais aprovaram 323 projectos no âmbito do Aviso n.º10/2020 do BNA, onde 228 foram desembolsos efectivos, avaliados em 553,32 mil milhões kz, cujo desembolso corresponde a um nível de cumprimento de 311,4%.

Quanto ao montante desembolsado pelos bancos comerciais até Setembro do corrente ano, estão totalizados 386,04 mil milhões kz, representando um acréscimo de 34,37 mil milhões, cerca de 9,77% face ao mês de Agosto.

O BNI ficou obrigado a aprovar 20 projectos, tendo financiado 26 projectos, com um grau de execução de 130 %, seguindo do Banco YETU, que teria de financiar 20 projectos, tendo efectivado 21 projectos, representando uma execução de 105%.

Destaca-se igualmente o Banco KEVE, que tinha em carteira 20 projectos, tendo financiado 19 projectos e o Banco BIC, com 20 projectos, financiando 18, bem como o Standards Bank com a previsão de aprovar 20 projectos, tendo conseguido financiar 17.

As províncias que viram os projectos aprovados foram Luanda e Huíla com seis projectos cada, seguidas por Benguela, com três, Cuando Cubango, Malanje e Uíge com dois, respectivamente.

