Bancos de grande dimensão contribuem menos para economia

O rácio de transformação (agregado) dos cinco maiores bancos do sistema (SBA) fixou-se em quase 24%, no exercício económico de 2019, o que representa uma diminuição de, pelo menos, 15 pontos percentuais (P.P), face ao período homólogo, calculou o Mercado com base nos dados extraídos da informação financeira daquelas instituições.

A queda do rácio de transformação deveu-se ao crescimento acentuado no volume dos depósitos dos cinco maiores bancos (BAI, BPC, BFA, BIC e BMA), quando comparado com o incremento da carteira de crédito dos também chamados ‘Big Five’ no ano passado.

Contribui igualmente para o recuo taxa do rácio em causa, explica Rafael Simões (contabilista), o maior escrutínio na avaliação dos projectos de investimento apresentados às instituições de créditos que, em função do índice do crédito malparado, tendem a ser mais rigorosos. Aliás, “o momento económico e financeiro exige cautelas”.

A contracção desse indicador, no ano passado, ilustra que os ‘Big Five’ concederam menos crédito em relação ao exercício económico de 2018. “O dinheiro dos depósitos é superior ao crédito, um sinal de que há liquidez a mais no sistema bancário”, declarou.

Rácico ideal 65% - 70%

Apesar de nunca se ter feito um estudo para fixar o rácio de transformação de depósitos em crédito ideal, Rafael Simões defende que, por uma questão de “bom senso”, os bancos comerciais podem chegar a 65% - 70% e em casos extremos a 95%; “torna-se preocupaste para uma instituição bancária, na eventualidade de ultrapassar os 100%”.

O rácio de transformação baixo mitiga o risco das sociedades de crédito, mas nunca de eficiência porque a maioria, principalmente os ‘Big Five’, é banco universais e de retalho cujo resultado deriva das captações de depósitos e concessão de créditos, esclareceu.

Independentemente do rácio de transformação baixo, resultando em fraca rentabilidade, Emanuel Domingos, gestor bancário, defende que a carteira de crédito nunca deverá ser superior ou muito aproximada do volume de depósito “para garantir estabilidade do banco. O contrário pode até pôr em causa a existência da instituição”.

Os bancos, explica Emanuel Domingos, têm preferência de investir em projectos de financiamento de risco nulo e taxa de juro alto, razão pela qual optam em financiar programas do Estado, através de aquisição de títulos da dívida pública, reduzindo assim a participação na economia. “A banca é conservadora quanto à concessão de crédito”.

Banca sobrevive da dívida pública

A informação financeira dos ‘Big Five’ confirma o argumento acima. O Estado é o principal devedor dos respectivos bancos. A título de exemplo, a carteira de títulos e valores mobiliários tem um peso de 45% sobre o activo do BFA, que está avaliado em, pelo menos, 2,1 biliões de Kwanzas. A carteira de crédito tem uma quota de 15%.

Os títulos e valores mobiliários representam 33,6% do activo do BAI, ao passo que a carteira de crédito tem um peso de 18%. O activo do BAI está calculado em 2,2 biliões Kz, o maior do sistema bancário nacional. Por tal facto é considerado mais rico.

Os dados observados também permitem aferir que os títulos e valores mobiliários foram determinantes para o crescimento do activo das instituições bancárias em 2018. Aliás, como aconteceu nos últimos cinco anos. O PEM 2017-2018 espelha que em 2016 o activo da banca aumentou 21%, face às aplicações feitas em títulos a dívida pública.

“A economia perde com o recurso do Estado à banca, reduz a possibilidade de o sector privado conseguir crédito bancário e como consequência aumenta a pobreza”, disse Emanuel Domingos, que defende maior apoio da banca ao pequeno e médio investidor.