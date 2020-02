Bancos compraram quase 280 milhões USD às petrolíferas

O site do jornal Mercado já havia noticiado, há uma semana, que os bancos comerciais haviam adquirido divisas num montante global de 210 milhões USD num espaço de 25 dias desde a entrada em vigor (2 de Janeiro de 2020) do aviso. O governador do BNA, José de Lima Massano, que falava em conferência de imprensa (28 de Janeiro), que até essa altura não se mostrara necessário haver a intervenção do BNA nesta relação, no sentido da correcção de qualquer prática fora do quadro normativo vigente.

Entretanto, de acordo com José de Lima Massano, há bancos que não têm adquirido divisas às petrolíferas, uma vez que não têm qualquer relação comercial e há outro em que a relação comercial existe, mas não se chega ao consenso relativamente à taxa de câmbio a aplicar. Em termos acumulados, em 2019 o BNA vendeu 9,35 mil milhões USD, contra 13,47 mil milhões USD no período homólogo, o que representou uma diminuição de 30,58%. No mês de Dezembro de 2019, o BNA vendeu ao mercado um montante total de 844,66 milhões USD. Como resultado das medidas de política cambial no ano passado, observou-se uma melhoria significativa no acesso à moeda.