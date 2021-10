Bancos comerciais aprovam 323 projectos do aviso/10

Os bancos comerciais aprovaram 323 projectos no âmbito do Aviso n.º10/2020 do Banco Nacional de Angola (BNA), onde 228 foram desembolsos efectivos, avaliados em 553,32 mil milhões kz, disse esta terça-feira, em Luanda, a secretária de Estado para a Economia, Dalva Ringote Allen, noticiou a Angop

Falando no habitual briefing do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), sublinhou que os projectos desembolsados correspondem a um nível de cumprimento do Aviso de cerca de 311,4%.

Dalva Ringote Allen disse que dos 323 projectos aprovados 17 são referentes ao mês de Setembro.

A secretária de Estado para a Economia destacou o banco BNI que ficou obrigado a aprovar 20 projectos, tendo financiado 26 projectos, com um grau de execução de 130 %, seguindo do Banco YETU, que teria de financiar 20 projectos, tendo efectivado 21 projectos, representando uma execução de 105%.

Destacou igualmente o Banco KEVE, que tinha em carteira 20 projectos, tendo financiado 19 projectos e o Banco BIC, com 20 projectos, financiando 18, bem como o Standards Bank com a previsão de aprovar 20 projectos, tendo conseguido financiar 17.

Explicou que o aviso 10 é um instrumento financeiro disponibilizado pelo BNA que elege como prioridade um conjunto de produtos que contribuem para a diversificação da economia e redução da dependência de importação.