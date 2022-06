Banco YETU desmente operações financeiras ao exterior a favor de cliente institucional

O Banco YETU desmente, em nota enviada ao Mercado, a notícia que dá conta de uma suposta operação financeira para o exterior do País, a favor de um cliente institucional, como determinados sites divulgaram (recentemente) nas redes sociais.

“Vimos informar à opinião pública que tais operações nunca ocorreram, tão pouco tiveram origem nesta nobre instituição financeira”, extracto do comunicado do Banco YETU, a que o Mercado teve acesso.

No mesmo diapasão, a Procuradoria-Geral da República (PGR) desmente a veracidade da informação ao dizer (numa nota também em posse do Mercado) que se demarca por ser falsa a notícia veiculadas nas redes sociais, insinuando que teria sido notificada pelas autoridades portuguesas sobre alegadas transferência bancária das contas do Tribunal de Contas de Angola para uma conta privada domiciliada num banco português.

Face à gravidade da notícia, a PGR exorta aos mentores da notícia a “enveredar por um jornalismo sério e responsável, de acordo com a ética e deontologia profissional e na estreita observação da lei”.