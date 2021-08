Banco Sol mantém aposta na bancarização junto dos mercados informais

Depois do mercado do “30” aquela instituição bancária realizou, recentemente, campanha de abertura de contas simplificadas no mercado do Kikolo, no município de Cacuaco, em Luanda.

A acção enquadra-se no projecto de Desenvolvimento do Sistema Financeiro, no qual o Banco Nacional de Angola (BNA) promove algumas campanhas de sensibilização sobre educação e inclusão financeira.

A meta é a formalização da economia através da inserção da população fora deste sistema, construindo assim uma sociedade mais inclusiva e um sistema financeiro mais resistente.

“Para o Banco Sol, esta acção é bastante gratificante, por se tratar não somente de uma concretização, mas sim de uma missão, entre muitas outras que tem estado a efectivar em parceria com o Executivo em prol do desenvolvimento económico e social das famílias nas comunidades.

Inclusão financeira

A campanha de sensibilização sobre educação e inclusão financeira é um evento que envolve vários bancos comerciais e visa sensibilizar a população sobre a importância da abertura de uma conta bancária (Bankita e Simplificada), para o acesso ao sistema financeiro e crédito bancário.

Segundo o BNA, a campanha vai permitir que um número maior de pessoas possa aderir ao sistema financeiro, com a abertura de conta no valor mínimo de 100 Kz.

A iniciativa vai, também, ajudar as famílias a ganharem a cultura de bancarizar o seu dinheiro e tornarem-se auto-suficientes.