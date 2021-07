Banco Sol leva TPA ao “Mercado do 30”

O Banco Sol realiza, esta semana, no mercado do Km 30, em Viana, província de Luanda, uma campanha de incentivo aos vendedores, clientes e público em geral para o uso massivo dos Terminais de Pagamento Automático (TPA) e a abertura de contas simplificadas e bankita dirigida aos micro-empreendedores.

Esta acção enquadra-se no Projecto de Desenvolvimento do Sistema Financeiro, através do qual o Banco Nacional de Angola (BNA) promove campanhas de sensibilização sobre educação e inclusão financeira.



Este programa visa, fundamentalmente, à formalização da economia com a inserção da população fora deste sistema, construindo assim uma sociedade mais inclusiva e um sistema financeiro mais resistente.



Para o Banco Sol, esta acção é bastante gratificante, porquanto se trata não somente de uma concretização, mas sim de uma missão, entre muitas outras que tem estado a efectivar.