Banco SOL aprova relatório e contas de 2020

A Assembleia Geral de Accionistas do Banco Sol, aprovou, na passada sexta-feira, dia 19 de Abril, o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2020, cujo lucro duplicou face ao ano de 2019, informou o banco em comunicado.

De acordo com o documento, no âmbito do cumprimento estrito e rigoroso do “PLANO ESTRATÉGICO DO BANCO SOL DE 2020-2023”, os novos corpos sociais concentraram todo os esforços na recuperação de parte do crédito malparado, na diminuição dos custos fixos, sobretudo dos supérfluos e na constante preocupação da gestão do banco com o cumprimento rigoroso das regras do compliance.

Em 2020, o banco contabilizou lucros na ordem dos 8,8 mil milhões Kz, contra os quatro mil milhões correspondentes ao período homólogo de 2019.

O capital social triplicou, ao sair 10 mil milhões Kz, em 2019, para os 30 mil milhões em 2020. Já os fundos próprios quase duplicaram, tendo passado de 42,4 mil milhões Kz, em 2019, para 73 mil milhões no ano passado.

Segundo o balanço de 31 de Dezembro de 2020 do banco, o activo líquido aumentou cerca de 10%, de 2019 para 2020, ao passar de 602 mil milhões Kz para 663, 9 mil milhões. O rácio de solvabilidade foi de 18,14% para Dezembro de 2020.