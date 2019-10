Banco Mundial vai financiar São Tomé

“O Banco Mundial muito brevemente vai colocar [o financiamento] à disposição de São Tomé e Príncipe. Temos vários projectos com o BM, designadamente a estrada número 1, no norte, com cerca de 29 milhões de dólares [26 milhões de euros]; o projecto da protecção social, avaliado em 10 milhões de dólares [nove milhões de euros], todo o programa de energias limpas e renováveis, orçado em mais de 10 milhões de dólares”, explicou Jorge Bom Jesus, numa entrevista colectiva.

O governante são-tomense, que falava à imprensa por ocasião dos 10 meses do seu mandato, garantiu que esses “muitos milhões de dólares” vão entrar para financiar vários projectos no país graças à assinatura, quarta-feira, do programa de facilidade de crédito com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O FMI informou esta quarta-feira que aprovou um novo financiamento de 18,2 milhões de dólares (16,6 milhões de euros) para São Tomé e Príncipe.

Esta decisão do FMI vai permitir um desembolso imediato de 2,6 milhões de dólares (2,3 milhões de euros) para, conforme o texto da instituição, “apoiar as reformas económicas e estruturais”.

O remanescente vai ser disponibilizado ao longo do prazo do acordo, que é de 40 meses, em função das análises semestrais.