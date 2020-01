Banco Mundial prevê saída da recessão em 2020

O documento prevê ainda que o PIB (a preços do mercado) do País poderá crescer 2,4% e 3% em 2021 e 2022, respectivamente. O Relatório de Fundamentação do OGE 2020, recorde-se, prevê que a economia angolana cresça 1,8%, suportada pelo crescimento de 1,5% do sector petrolífero e de 1,9% do sector não petrolífero.

O Presidente da Associação Industrial de Angola (AIA), José Severino, disse ontem à comunicação social que as perspectivas para 2020 estão contagiadas com algum optimismo, mas que é necessário que o País cresça acima dos 3%, para se começar a debelar a pobreza.

“É preciso que o Executivo deixe o discurso e crie um ambiente económico de negócios favoráveis ao investimento estrangeiro”, referiu. As perspectivas económicas globais para Angola, Nigéria e África do Sul, as três maiores economias da região subsariana, apontam para um crescimento moderado em 2019, permanecendo muito abaixo das médias históricas e em contracção pelo quinto ano consecutivo numa base per capita. O crescimento deteriorou-se no que diz respeito às várias exportações de matérias-primas industriais em 2019, à medida que os preços mais baixos e a redução da procura reduziram a actividade nos sectores de extracção na República Democrática do Congo, Libéria e Namíbia.

O crescimento aumentou nalguns países à medida que os investimentos nas novas capacidades petrolíferas e mineiras impulsionaram a actividade - casos do Gana, Guiné e Mauritânia. Entre os exportadores de produtos agrícolas, as taxas de crescimento têm sido mais robustas, apesar de existirem algumas desacelerações ligeiras. O crescimento nas economias de mercados emergentes e em desenvolvimento deve acelerar para 4,1% neste ano. Esta recuperação não será abrangente, mas antes pressupõe um melhor desempenho de um pequeno grupo de economias. Aproximadamente um terço das economias emergentes e em desenvolvimento devem desacelerar neste ano, segundo projecções, devido à debilidade das exportações e investimentos. “Com o crescimento provavelmente lento das economias emergentes e em desenvolvimento, os formuladores de políticas públicas devem aproveitar a oportunidade para realizarem reformas estruturais que promovam o crescimento abrangente, essencial para a redução da pobreza”, disse a vice-presidente do Grupo Banco Mundial para o Crescimento Equitativo, Finanças e Instituição, Ceyla Pazarbasioglu. E acrescentou que medidas que melhorem o clima de negócios, o Estado de direito, a gestão da dívida e a produtividade podem ajudar a alcançar o crescimento sustentável.