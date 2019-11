Banco Mundial financia lojas colombianas da Jerónimo Martins com 84 milhões de euros

A International Finance Corporation (IFC), que pertence ao grupo Banco Mundial, aprovou um empréstimo de 93 milhões de dólares (84 milhões de euros à cotação actual) à cadeia de lojas colombiana Ara, detida pela Jerónimo Martins.

Num comunicado, o organismo internacional justificou a sua decisão com o facto de os consumidores daquele país americano “procuraram cada vez mais acesso a comida de qualidade e de preço acessível”.

O financiamento irá ajudar a que a Ara expanda a sua rede de lojas de preços baixos a toda a Colômbia, um processo que a IFC acredita que pode “criar empregos, impulsionar cadeias de fornecimento locais e possibilitar que os consumidores tenham um local para comprar comida de qualidade que seja eficiente em termos de preços”, lê-se na mesma nota.

O organismo recorda que a Ara conta, actualmente, com 578 lojas em todo o território colombiano.

“O financiamento da IFC irá apoiar a empresa na abertura de novas lojas e armazéns na costa das Caraíbas, na região produtora de café, assim como em Bogotá e na parte oeste do país, respectivamente. Com esta expansão espera-se que sejam criadas novas oportunidades de trabalho para as comunidades locais e para as mulheres”, lê-se na mesma nota.

De acordo com a IFC, a Ara compra a maioria dos seus produtos de insígnia própria a fornecedores locais, que são, sobretudo, Pequenas e Médias Empresas (PME), sendo que este sector irá beneficiar também com o financiamento aprovado, acredita o grupo.

“A Ara tem ainda como objectivo o aumento da quota de produtos locais que oferece e irá investir em programas de formação para ajudar os fornecedores locais a atingir os padrões de alta qualidade que exige”, segundo o comunicado.

Na mesma nota, o director da IFC para aquela região, Gabriel Goldschmidt, realçou que “os esforços da Ara para levar a cabo parcerias com as PME locais terá um impacto positivo no desenvolvimento do sector rural em muitas regiões do país”.

A Jerónimo Martins entrou no mercado colombiano em 2013 com a abertura das primeiras lojas Ara.