Banco Mundial e FMI desembolsam fundos para conter pandemia

Instituições estão a disponibilizar fundos de emergência para países em desenvolvimento e de baixo rendimento para combater rápida expansão do coronavírus.

As instituições financeiras internacionais e os líderes africanos advertiram, na sexta-feira (17.04), que o continente africano precisa de dezenas de milhares de milhões USD adicionais em dinheiro para combater a pandemia do coronavírus, apesar do congelamento da dívida e das promessas maciças de apoio.

Numa declaração conjunta, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional afirmaram que cada um deles contribuiu para os 57 mil milhões USD mobilizados pelos credores oficiais para apoiar os cuidados de saúde e a recuperação económica no continente mais pobre do mundo, enquanto 13 mil milhões USD provinham de fundos privados.

“Este é um começo importante, mas o continente precisa de cerca de 114 mil milhões USD em 2020 na sua luta contra a COVID-19, deixando um défice de financiamento de cerca de 44 mil milhões USD”, lê-se na declaração.