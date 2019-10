Banco Mundial e AFD disponibilizam 230 milhões USD para agricultura comercial

O Banco Mundial (BM) e a Agência Francesa de Desenvolvimento empregam, a partir de Novembro, 230 milhões USD em financiamentos destinados a dinamizar a cadeia produtiva da agricultura comercial em todo o país.

O anúncio foi feito hoje, em Malanje, pelo coordenador do projecto, Pedro Dozi, que indicou que o BM disponibilizou 130 milhões USD e a Agência Francesa de Desenvolvimento 100 milhões USD para financiar 300 projectos de pequenos e médios empresários que operam na cadeia de valor do sector agrícola, nomeadamente na produção, comercialização e transformação.

A implementação do projecto é operacionalizada pelo Ministério da Agricultura e Florestas e inicia nas províncias de Malanje, Cuanza-Norte e Cuanza-Sul, durante seis anos, de acordo com Pedro Dozi.

As informações foram obtidas de Pedro Dozi durante uma visita de levantamento de iniciativas passíveis de financiamento ao nível da província e dão conta do foco do projecto no aumento da produtividade e a garantia de maior penetração dos agricultores nos mercados, através de apoio à produção, infra-estruturas de apoio, instalação da rede eléctrica e melhoria das vias rurais.