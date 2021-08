Banco Mundial congela ajuda ao Afeganistão

A instituição com sede em Washington comprometeu cerca de 5,3 mil milhões USD para projectos de reconstrução e desenvolvimento no Afeganistão desde 2002 por meio de sua Associação Internacional de Desenvolvimento, que ajuda os países pobres do mundo.

Em Abril, a associação de desenvolvimento tinha 12 projectos activos totalizando 940 milhões USD em compromissos, disse o banco em sua última actualização no início deste ano.

Separadamente, o Fundo de Reconstrução do Afeganistão teve 15 projectos com 1,2 mil milhões USD comprometidos, disse em sua actualização de Abril.

Sob suas políticas, o Banco Mundial disse que não pode desembolsar fundos quando não há acordo por parte dos seus 189 países membros sobre se um país tem um governo legítimo.

"Pausamos os desembolsos em nossas operações no Afeganistão e estamos monitorando e avaliando de perto a situação de acordo com nossas políticas e procedimentos internos", disse um porta-voz do Banco Mundial.