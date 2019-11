Banco Mais está aberto a reclamações de credores

Os credores do Banco Mais têm até 23 de Dezembro para apresentarem reclamações dos montantes devidos, informa, em comunicado, o administrador da Massa Falida daquela instituição, que, a 4 de Janeiro do ano em curso, viu revogada a licença de operação pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

No comunicado, datado de 19 de Novembro, o administrador da Massa Falida do Banco Mais, João Fernando Quiúma, alerta que findo o prazo, em contagem desde o dia 23, “não se dignará em receber ou aceitar quaisquer outras reclamações de créditos”.

As reclamações, de acordo com o documento, devem ser feitas por escrito e mediante junção do comprovativo do título de crédito.