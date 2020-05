Banco Kwanza sem capacidade de captar depósitos

O Banco Kwanza Investimentos reduziu a capacidade de captar depósitos, na ordem de 66%, no exercício económico de 2019, o que influenciou na alavancagem do negócio daquela sociedade bancária, constatou o Mercado no relatório expresso pela Crowe.

A redução da capacidade de captar depósitos, explica a Crowe no relatório da auditória às contas do BKI, é resultado da diminuição significativa da actividade desde 2018.

Tais factos constituíram bases para o auditor (Crowe) expressar uma opinião com reserva, a respeito das demonstrações financeiras do BKI, referente ao exercício económico de 2019, cuja demonstração de resultado apresenta um prejuízo de (pelo menos) 512 milhões de Kwanzas, conforme atesta o parecer do conselho fiscal.

Também influenciou para o parecer do auditor, o facto de o Banco Nacional de Angola, no âmbito das inspecções pontuais realizadas ao sector, ter identificado diversas deficiências no sistema de controlo interno e na estrutura de governação corporativa.

Face ao resultado da inspecção do BNA, esclarece o auditor, o BKI apresentou um plano de revitalização e continuidade de negócio ao regulador, que passa pela venda das participações societárias do principal accionista, pois cobriria a insuficiência no capital regulamentar.

O plano de revitalização prevê, igualmente, o aumento da actividade do banco, baseado num incremento da captação de novos depósitos e na aplicação deste “aumento em títulos negociáveis emitidos pelo Estado angolano”.

A administração do BKI está convicta de que o plano será executado com sucesso, mas o auditor mostra-se reticente, principalmente quanto à entrada de um novo accionista.

“O plano de revitalização foi elaborado tendo por base determinados indicadores económicos e projecções da economia mundial e nacional que não levaram em conta o impacto económico e social do actual surto de SARS-COV-2 e a provável recessão a nível mundial que ocorrerá nos próximos meses.” Não nos permite confirmar esta asserção”.

Os fundos próprios regulamentares do BKI (cerca de 7 mil milhões Kz) são inferiores ao definido no Aviso nº2/2018 de 21 de Fevereiro do BNA (7,5 mil milhões Kz).