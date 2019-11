Banco Económico lança Depósito Aniversário com taxa crescente para assinalar quinto aniversário

Para assinalar a passagem do seu quinto aniversário, o Banco Económico aprovou a criação de um Depósito Aniversário destinado a remunerar as poupanças dos clientes particulares, mas também as empresas e outras instituições que sejam titulares de uma conta à ordem no banco.

O Depósito Aniversário, que deve ser efectuado por pelo menos um período de 90 dias, apresenta uma Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) crescente, que começa nos 7% e vai até aos 22%. A subscrição deste depósito começa com um valor mínimo de 30 mil Kz e pode ser feita até 20 de Dezembro de 2019. O pagamento dos juros respectivos será feito por crédito na conta depósito à ordem dos clientes.

Ao subscrever o Depósito Aniversário, os clientes habilitam-se, por cada subscrição, ao sorteio de um cartão de crédito, com a oferta da anuidade e plafond até 1.000.000 kwanzas.

Com um capital inicial de 72 mil milhões Kz e 1000 colaboradores, o BE iniciou a sua operação na indústria bancária num contexto macroeconómico particularmente desafiante. Actualmente, está presente em 16 províncias, dispõe de 62 agências, três centros afluentes, um centro de private banking, 11 centros de empresas e uma equipa de gestores dedicados que prestam aos clientes corporate e institucionais um atendimento personalizado.