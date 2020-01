Banco Económico garante que accionistas vão injectar 416 mil milhões Kz até Junho

O Banco Económico assegura que ainda que não houvesse uma ordem expressa do regulador, o reforço do capital social do banco já estava previsto desde Agosto do ano transacto, resultado da última assembleia de accionista, e foi aprovado, para recapitalização, 416 mil milhões Kz, um valor superior àquele que foi indicado pelo BNA, no quadro do exercício de avaliação da qualidade dos activos (AQA).

O Banco Económico garante, assim, que até ao final do primeiro semestre deste ano irá realizar integralmente o aumento de capital já aprovado na Assembleia Geral dos accionistas para assegurar a sustentabilidade do banco a médio e longo prazo.

“Na Assembleia Geral do Banco Económico foi deliberada a necessidade de recapitalização superior à confirmada nos resultados do exercício do AQA realizado ao BE, com referência a 31 de Dezembro de 2018. Esta recapitalização vai permitir acomodar os desvios de imparidade identificados no AQA”, diz o Banco Económico numa nota.

São accionistas do Banco Económico a Lektron Capital, S.A (31%) Geni Novas Tecnologias, S.A (20%), Sonangol, E.P (16%), Sonangol Vida, S.A (16%), Novo Banco, S.A. (10%) e Sonangol Holding, Lda (7%).

Neste sentido, o Banco Económico, em conjunto com os seus accionistas, dará cumprimento às deliberações emitidas pelo BNA no quadro do exercício de avaliação da qualidade dos activos (AQA) das principais instituições financeiras angolanas.

De acordo com a nota do BNA divulgada a 31 de Dezembro de 2019, “os bancos devem avaliar as necessidades de capital adicional e assegurar o cumprimento dos limites prudenciais estabelecidos na regulamentação em vigor até 30 de Junho de 2020”.