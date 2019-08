Banco Económico faz aumento de capital de 400 mil milhões Kz

A Sonangol ‘tomou’ a participação da Lektron no Banco Económico, ficando agora com 70,37% na instituição, face aos 39% anteriores. Ao que o Mercado apurou, a passagem para a petrolífera da participação detida pelo ex-vice-presidente Manuel Vicente e pelo ex-ministro de Estado e chefe da Casa Militar de José Eduardo dos Santos, Helder Vieira Dias ‘Kopelipa’, foi a forma encontrada de ser entregue à companhia uma participação que havia sido adquirida, alegadamente, com um empréstimo seu aos antigos accionistas.

Na última quarta-feira, o Banco Económico realizou uma assembleia-geral na qual foi aprovada a nova estrutura accionista, aprovadas as contas de 2018 e designada uma nova equipa de gestão. Para além da petrolífera, que agora fica a controlar o banco, são accionistas o português Novo Banco (9%) e a Geni (19,9%), do general Leopoldino do Nascimento.

O Mercado não conseguiu apurar se estes accionistas vão acompanhar o aumento de capital decidido na assembleia-geral, mas, de acordo com fontes próximas do processo, o reforço agora decidido ronda os 400 mil milhões Kz.

Se o Novo Banco - a braços com graves problemas financeiros em Portugal - e a Geni não acompanharem, ou a Sonangol avança, podendo ficar a controlar o banco a 100%, ou entram novos accionistas, nacionais ou estrangeiros.

De acordo com um comunicado interno do Banco, a que o Mercado teve acesso, o novo Conselho de Administração do Banco para o período 2019-2022 - que entra em funções hoje, dia 9 de Agosto -, é liderado pelo ex-ministro da Economia e Planeamento de João Lourenço, Pedro Luís da Fonseca, que terá como vice António Manuel Ramos da Cruz (administrador não executivo).

