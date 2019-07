Banco Económico entra na estrutura accionista da Tranquilidade Seguros

A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC), que previne o uso de posição dominante pelos operadores do mercado, autorizou, recentemente, a entrada do Banco Económico na estrutra accionista da seguradora Tranquilidade, segundo um comunicado de imprensa esta semana.

No anúncio, a ARC afirma “não se opor” à operação entre as três empresas, indicando que a decisão foi tomada por unanimidade numa reunião do Conselho de Administração da entidade, realizada a 05 de Julho. “O Conselho de Administração da ARC decidiu por unanimidade não se opor à operação por a apreciação jus concorrencial ter concluído que, nos mercados relevantes identificados, não é susceptível criar-se entraves à concorrência”, lê-se no documento.

A 25 de Março passado, a ARC foi notificada sobre a operação, da qual resulta o reforço da posição accionista do Banco Económico no capital social da Seguros Tranquilidade, mediante a aquisição da quota de participação de direitos de voto da Seguradoras Unidas naquela primeira. No início de maio, a ARC comunicou o projecto de concentração de empresas envolvendo a aquisição da participação da Seguradoras Unidas na Tranquilidade, pelo Banco Económico, solicitando ao mercado informações relevantes que pudessem conduzir ao impedimento da operação. A Lei da Concorrência, aprova