Banco de Moçambique preocupado com efeito do COVID-19

“O que estamos a observar é que o efeito do coronavírus em Moçambique pode ser visto através da relação que o país tem com a China e o resto do mundo. Com a China temos um nível de importações de cerca de 12% e o conjunto de bens que importamos tem efeito na evolução dos preços domésticos” disse o administrador do BM citado pelo MacauHub.

Omar advertiu que se a epidemia do COVID-19 se prolongar por mais tempo, o impacto será grande na China, bem como em outros países, mas bem maior em Moçambique, “caracterizando-se pela evolução em alta dos preços domésticos e também a queda das exportações para a China particularmente, tratando-se de um dos maiores consumidores da matérias-primas.”

“As nossas exportações podem reduzir-se porque a China é um grande parceiro na nossa economia e é uma potência mundial que consome a maior parte dos produtos do mercado internacional” alertou o administrador, citado pela agência noticiosa AIM.