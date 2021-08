Banco de Inglaterra confirma crescimento de 7,25% e mantém política monetária

O Banco de Inglaterra advertiu hoje que a sua previsão de crescimento para economia britânica é de 7,25% em 2021, reviu em alta para 6% a expansão em 2022 e manteve as taxas de juro e o programa de compra de dívida.

No final da reunião do comité de política monetária a entidade afirmou que, apesar do aumento da inflação, as taxas não serão alteradas.

Por enquanto, a opinião predominante entre os membros do comité é de que a inflação, actualmente de 2,5%, descerá abaixo do objectivo oficial de 2%, apesar de alguns economistas que recomendam o começo da redução do programa de estímulos em breve.

Michael Saunders, argumentou durante a reunião que o banco deveria reduzir de 875.000 milhões para 830.000 milhões de Libras (de 1,02 mil milhões para 974.900 milhões de EUR a atribuição específica para a compra de obrigações do Governo do Reino Unido, afirma o comunicado divulgado pela Lusa.