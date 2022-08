Banco Crédito do Sul encaixa 8,8 mil milhões Kz

As operações financeiras do Banco Crédito do Sul (BCS) renderam 8 834 mil milhões Kz, no primeiro trimestre deste ano, tendo o activo total crescido 23% face a 2021.

Segundo avança em nota a administração do banco, “o resultado é fruto de uma política de gestão de risco rigorosa na concessão de crédito, que resultou em baixos níveis de incumprimento da carteira, com apenas 1,3% de crédito vencido”.

Quanto à performance de 2021, o relatório e contas do BCS relata que o crédito directo aumentou 14%, continuando a ser composto maioritariamente por empréstimos a empresas (segmento corporate), que correspondem a 87% do total da carteira de crédito do banco.

“No entanto, foi a concessão de crédito a particulares que aumentou a um ritmo mais elevado durante 2021, tendo crescido 193% “, acrescenta o relatório do Banco Crédito do Sul.

A administradora executiva do BCS, Odyle Cardoso, afirmou que o volume de depósitos do banco cresceu à volta dos 80% em 2021, fruto do crescimento da carteira de clientes.