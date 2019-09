Banco comercial do Huambo abre escritório em Portugal

O Banco Comercial do Huambo (BCH) abriu o seu primeiro escritório de representação a nível internacional e será liderado por José Rui Campos Arnaud.

O banco detido por Natalino Lavrador (51%), Valdomiro Dondo (20%), António Mosquito (20%) e Sebastião Lavrador (5%), embora ter antevisto no relatório 2018 um cenário de muita incerteza em 2019, demonstra muita solidez. Em 2018 o banco apresentou um resultado líquido de 6,6 mil milhões Kz, uma evolução positiva de 65% comparado a 2017. A margem financeira evoluiu 105% e os fundos próprios cerca de 63%. O rácio de solvabilidade, segundo o relatório do banco, também atingiu os 105%, quando o mínimo exigido pelo regulador é de 10%.

No segundo trimestre do ano em curso o banco apresentou no seu balanço um activo avaliado em 43,6 mil milhões Kz e um resultado líquido de 3,5 mil milhões Kz. Apresentou depósitos no valor global de 21,8 mil milhões Kz e uma carteira de crédito de 1,5 mil milhões Kz.

Com quase dez anos de existência, o BCH reforçou com suas próprias reservas o capital social de 7,5 mil milhões Kz para 10 mil milhões Kz de acordo com as novas normas do BNA e pretende que este passo reforce a sua relação com os clientes, alargando a sua esfera de acção no exterior do País.

“Trata-se de um importante marco para o BCH e os seus clientes. É o primeiro escritório de representação do BCH e assinala o início da sua internacionalização. Com a dinamização comercial que o mundo vive à escala global, este escritório irá permitir reforçar a assistência aos nossos clientes empresariais com ligações comerciais fortes com Portugal e o espaço europeu. Irá também apoiar os nossos clientes individuais, residentes no exterior de Angola, e que fazem parte da vasta diáspora angolana residente em Portugal e na Europa”, referiu o presidente do conselho de administração do BCH, Natalino Lavrador, citado numa nota enviada à redacção do Mercado.

De acordo com o documento, a autorização do Banco de Portugal para o registo do escritório de representação em Portugal foi oficialmente comunicada a 12 de Julho. A sede do BCH em Portugal situa-se na cidade do Porto, Rua Arquitecto Cassiano Barbosa, 112D, Escritório 5.