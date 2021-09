Banco Central do Chile eleva taxa de juros de referência

O banco central do Chile disse nesta terça-feira que aumentaria sua taxa de juros de referência de 0,75% para 1,5%, uma vez que um rápido programa de vacinação contra a COVID-19 ajuda o topo do mundo produtor a retomar a actividade económica.

O banco começou a retirar o estímulo monetário no mês passado, elevando a taxa para 0,75% após um longo período de manutenção em 0,5%, seu ponto mais baixo desde o início da pandemia e dos bloqueios associados.

O conselho do banco disse em comunicado que tomou a decisão unânime de dobrar a taxa de juros de uma necessidade "para evitar o acúmulo de desequilíbrios macroeconómicos que poderiam causar um aumento mais persistente da inflação".

Externamente destacou uma recuperação económica global sustentada e disse que seu movimento estava de acordo com as acções de vários outros bancos centrais em economias emergentes em resposta ao aumento da inflação.

No Chile, disse o banco, a volatilidade do mercado financeiro persiste devido ao potencial adicional de novas retiradas por parte dos chilenos de suas poupanças de pensão privadas, algo que o chefe do Banco Central, Mário Marcel, alertou que poderia alimentar a inflação e superaquecer a economia.

Em Julho, os preços ao consumidor chileno subiram 0,8% e a inflação de 12 meses atingiu 4,5%, o maior nível desde Março de 2016, surpreendendo os comerciantes que haviam antecipado que a inflação aumentaria apenas 0,3% no mês passado.