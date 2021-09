Banco central alemão “inundado” com 50 milhões em notas danificadas pelas cheias de Julho

As inundações mortais de Julho que atingiram parte da Alemanha danificaram mais de 50 milhões de euros (59.4 milhões USD) em notas que foram entregues ao Banco Central Alemão. O Bundesbank disse esta quarta-feira que muitas das notas estavam contaminadas com petróleo, esgotos ou lama, avança a Associated Press.



Comparado com os 40 milhões de euros (47.5 milhões USD) em notas danificadas que o banco alemão costuma receber anualmente, houve um aumento de mais de 10 milhões de euros (11.8 milhões USD) este ano. A instituição já recebeu 51 milhões de euros (60.6 milhões USD) em notas inutilizadas só entre meados de Julho e finais de agosto devido às enchentes no oeste da Alemanha.



O Bundesbank chegou mesmo a ter de comprar secadores para conseguir lidar com o fluxo de dinheiro que chegou, já que "é importante processar as notas encharcadas rapidamente antes que estas se aglomerem e se tornem tão duras como o concreto".

O processo de notas danificadas passa primeiro pela secagem e pela posterior verificação e contagem das mesmas. Depois de processado, o dinheiro é destruído num centro em Mainz e os proprietários são reembolsados gratuitamente.



Ao todo, as enchentes de 14 e 15 de Julho na Alemanha fizeram mais de 180 vítimas mortais e outras centenas ficaram feridas. As chuvas fortes também fizeram vítimas na Bélgica.